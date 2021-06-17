С Цыганковым и без Зубкова: известна заявка сборной Украины на матч Евро-2020

Накануне матча Евро-2020 против Северной Македонии, который начнётся сегодня, 17 июня, в 16:00, тренерский штаб национальной сборной Украины огласил заявку на игру. Выглядит она следующим образом:

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик

Можем отметить, что в число 23-х футболистов не попал Александр Зубков, получивший травму в игре с Нидерландами, а также Роман Безус и Денис Попов, попавший в сферу интересов "Наполи". К слову, итальянский клуб заинтересовал и Илья Забарный.

"Телеграф" напоминает, что за матчем Украина - Северная Македония можно следить онлайн.