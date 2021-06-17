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Четверг, 17.06.2021
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Бущан отбил пенальти, но не добивание: видео гола Алиоски в матче Украина - Северная Македония на Евро-2020

Бущан отбил пенальти, но не добивание: видео гола Алиоски в матче Украина - Северная Македония на Евро-2020
17:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter IntChampionsCup

В четверг, 17 июня, сборная Украины играет матч второго тура чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.

Украина - Северная Македония: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Во встрече, что проходит в Бухаресте, в начале второго тайма при счете 2:0 в пользу украинцев лидер "гостей" Горан Пандев на ровном месте заработал пенальти, подставившись под Караваева, который пытался вынести мяч. В итоге 11-метровый удар реализовал Эзган Алиоски. Примечательно, что вратарь "Сине-желтых" Георгий Бущан с ударом с точки справился, но на добивании северомакедонец был первым.

Видео гола Алиоски:

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового турнира Евро-2020 "Желто-синие" минимально уступили Нидерландам, а Северная Македония без шансов проиграла Австрии.  

С полным расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 451

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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020, Горан Пандев, Сборная Северной Македонии.
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