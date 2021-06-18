Испания - Польша: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Заключительным матчем игрового дня субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет поединок между Испанией и Польшей в рамках группы Е. Поединок состоится в Севилье на "Олимпийском" стадионе. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Испания -:- Польша

(начало в 22:00)

Однозначным фаворитом матча по мнению букмекеров является "Фурия Роха". К тому же, добавляет уверенности в победе испанцев отсутствие в составе "Кадры" Гжегожа Крыховьяка, который получил две жёлтые карточки в игре со словаками (1:2) и не сможет сыграть против испанцев.

"Телеграф" напоминает, что центральным поединком завтрашнего игрового дня на Чемпионате Европы станет встреча между Португалией и Германией.