Швейцария - Турция: кто фаворит в битве аутсайдеров группы А на Евро-2020

В воскресенье, 20 июня, Швейцария и Турция сыграют в заключительном матче группы А на Евро-2020. Обе команды еще не выигрывали на ЧЕ-2020. Букмекеры оценили шансы сборных, для которых этот матч может стать последним на турнире.
По мнению букмекеров, швейцарцы являются безоговорочными фаворитами поединка. На успех команды Петковича можно сделать ставку с коэффициентом 1,73, ничья котируется коэффициентом 4,05, а успех турок маловероятен - 5,20.
Прогноз букмекеров на матч Швейцария - Турция (данные за 18 июня):
"Телеграф" напоминает, что сборная Швейцарии оказалась в тяжелом положении после поражения от Италии во втором туре. Турция и вовсе может рассчитывать только на третье место в квартете после второго поражения на Евро-2020.
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