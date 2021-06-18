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Швейцария - Турция: кто фаворит в битве аутсайдеров группы А на Евро-2020

Швейцария - Турция: кто фаворит в битве аутсайдеров группы А на Евро-2020
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter XS_11official

В воскресенье, 20 июня, Швейцария и Турция сыграют в заключительном матче группы А на Евро-2020. Обе команды еще не выигрывали на ЧЕ-2020. Букмекеры оценили шансы сборных, для которых этот матч может стать последним на турнире.

По мнению букмекеров, швейцарцы являются безоговорочными фаворитами поединка. На успех команды Петковича можно сделать ставку с коэффициентом 1,73, ничья котируется коэффициентом 4,05, а успех турок маловероятен - 5,20.

Прогноз букмекеров на матч Швейцария - Турция (данные за 18 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Швейцарии 1,73 - ничья 4,00 - победа команды Турции 5,00)
  • Фаворит: ( 1,70 - 4,05 - 5.20)
  • William Hill: (1,70 - 3,90 - 4,80)

"Телеграф" напоминает, что сборная Швейцарии оказалась в тяжелом положении после поражения от Италии во втором туреТурция и вовсе может рассчитывать только на третье место в квартете после второго поражения на Евро-2020.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Швейцарии, Футбол, Сборная Турции, Евро-2020.
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