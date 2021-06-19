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Италия - Уэльс: кто может сыграть с Украиной в 1/8 Евро-2020?

Италия - Уэльс: кто может сыграть с Украиной в 1/8 Евро-2020?
15:53 Сегодня Телеграф Твиттер Евро-2020

Матч Италия-Уэльс - решающий в вопросе того, кто займёт первое место в группе А на Евро-2020. А это, как мы понимаем, в переводе означает "с большой долей вероятности сыграет против сборной Украины в 1/8 финала турнира. В том, конечно, случае, если наша сборная займёт второе место в квартете С.

Италия - однозначный фаворит матча по мнению букмекеров. В этом нет ничего удивительного, ведь "Скуадра Адзурра", во-первых, самая красиво играющая команда этого чемпионата, а во-вторых - её устраивает и ничья. Та и тот факт, что подопечным Роберто Манчини очень хочется добыть чисто в 30 матчей без поражений - говорит о многом. Однако лишь сам матч покажет, что смогут противопоставить итальянской эстетике Бейл и компания.

Прогноз автора: 3:0. Да-да, итальянцы повторят такой знакомый для себя счёт. 

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч между сборными Украины и Австрии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 267

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Сборная Италии, Сборная Украины, Сборная Уэльса, Гарет Бэйл, Евро-2020.
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