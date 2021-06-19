Италия - Уэльс: кто может сыграть с Украиной в 1/8 Евро-2020?

Матч Италия-Уэльс - решающий в вопросе того, кто займёт первое место в группе А на Евро-2020. А это, как мы понимаем, в переводе означает "с большой долей вероятности сыграет против сборной Украины в 1/8 финала турнира. В том, конечно, случае, если наша сборная займёт второе место в квартете С.

Италия - однозначный фаворит матча по мнению букмекеров. В этом нет ничего удивительного, ведь "Скуадра Адзурра", во-первых, самая красиво играющая команда этого чемпионата, а во-вторых - её устраивает и ничья. Та и тот факт, что подопечным Роберто Манчини очень хочется добыть чисто в 30 матчей без поражений - говорит о многом. Однако лишь сам матч покажет, что смогут противопоставить итальянской эстетике Бейл и компания.

Прогноз автора: 3:0. Да-да, итальянцы повторят такой знакомый для себя счёт.

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч между сборными Украины и Австрии.