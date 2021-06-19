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Северная Македония - Нидерланды: букмекеры оценили шансы команд на Евро-2020

Северная Македония - Нидерланды: букмекеры оценили шансы команд на Евро-2020
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter onsoranje

В понедельник, 21 июня, сборная Нидерландов в Амстердаме примет команду Северной Македонии в уже ничего не значащем поединке третьего тура Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению букмекеров, номинальные гости являются безоговорочными фаворитами встречи, на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,35, триумф Северной Македонии маловероятен - 12, как и ничья - 5,40.

Прогноз букмекеров на матч Северная Македония - Нидерланды (данные за 19 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Северной Македонии 12,00 - ничья 5,40 - победа команды Нидерландов 1,32)
  • Фаворит: ( 10,50 - 5,20 - 1.35)
  • William Hill: (11,00 - 4,80 - 1,33)

"Телеграф" напоминает, что сборная Северной Македонии, проиграв Украине, лишилась шансов на попадание в плей-офф. Нидерланды, в свою очередь, победой над Австрией обеспечили себе первое место в группе С.

С расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 244

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Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020, Сборная Северной Македонии.
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