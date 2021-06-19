Италия - Уэльс: прямая трансляция матча Евро-2020

Третий тур на Евро-2020 стартует двумя поединками группы А, которые пройдут 20 июня в 19:00 по киевскому времени. И один из этих матчей - Италия - Уэльс. Пройдёт он на римском "Стадион Олимпико". "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию встречи, которую обслужит румынская бригада арбитров во главе с Гингуляком Раду.

Италия -:- Уэльс

(начало в 19:00)

Букмекеры считают фаворитом противостояния сборную Италии. Если сборная Украины займёт в своей группе второе место, то она встретится в 1/8 турнира именно с прекрасно играющей командой Роберто Манчини. "Скуадре Адзурре" для этого достаточно ничейного исхода.

"Телеграф" напоминает, где и во сколько. смотреть матч между Италией и Уэльсом.