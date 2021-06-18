Италия - Уэльс: где и когда смотреть матч Евро-2020

В воскресенье, 20 июня, начнется третий тур группового раунда чемпионата Европы-2020, в частности, сборная Италии примет команду Уэльса в Риме на стадионе "Олимпико", начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Италия - Уэльс покажет телеканал "Футбол 1". В сети за live-трансляцией поединка можно следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, где оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры не дают шансов валлийцам в игре с Италией.

"Телеграф" напоминает, что сборная Италии досрочно пробилась с раунд плей-офф Евро-2020. Уэльс, в свою очередь, обыграл Турцию и приблизился к выходу из группы.

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