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Италия - Уэльс: где и когда смотреть матч Евро-2020

Италия - Уэльс: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 17:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

В воскресенье, 20 июня, начнется третий тур группового раунда чемпионата Европы-2020, в частности, сборная Италии примет команду Уэльса в Риме на стадионе "Олимпико", начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Италия - Уэльс покажет телеканал "Футбол 1". В сети за live-трансляцией поединка можно следить на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, где оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что букмекеры не дают шансов валлийцам в игре с Италией

"Телеграф" напоминает, что сборная Италии досрочно пробилась с раунд плей-офф Евро-2020. Уэльс, в свою очередь, обыграл Турцию и приблизился к выходу из группы.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Евро-2020.
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