Украина - Австрия: анонс третьего матча нашей сборной на Евро-2020

В понедельник, 21 июня, в 19:00, состоится решающий поединок для национальной сборной Украины на Евро-2020. На самом деле, перед этой игрой с австрийцами, которая пройдёт в Бухаресте на "Национальном" стадионе (собственно, как и поединок с северными македонцами), у нас есть успокаивающий фактор - обе сборные должна устроить ничья. В этом случае мы выходим из группы со второго места, а наши соперники - с большой вероятности с третьего.

В составе сборной Австрии особой строчкой следует отметить Давида Алабу и Марселя Забитцера. В нашей же лучше всех проявляют себя на этом Чемпионате Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Букмекеры небольшим фаворитом встречи считают сборную Украины, однако самый вероятный исход - ничья.

Прогноз автора: 1:1.

"Телеграф" напоминает расклады выхода сборной Украины в 1/8 Чемпионата Европы.