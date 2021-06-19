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Украина - Австрия: анонс третьего матча нашей сборной на Евро-2020

Украина - Австрия: анонс третьего матча нашей сборной на Евро-2020
Обновлено 22:41 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

В понедельник, 21 июня, в 19:00, состоится решающий поединок для национальной сборной Украины на Евро-2020. На самом деле, перед этой игрой с австрийцами, которая пройдёт в Бухаресте на "Национальном" стадионе (собственно, как и поединок с северными македонцами), у нас есть успокаивающий фактор - обе сборные должна устроить ничья. В этом случае мы выходим из группы со второго места, а наши соперники - с большой вероятности с третьего.   

В составе сборной Австрии особой строчкой следует отметить Давида Алабу и Марселя Забитцера. В нашей же лучше всех проявляют себя на этом Чемпионате Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Букмекеры небольшим фаворитом встречи считают сборную Украины, однако самый вероятный исход - ничья

Прогноз автора: 1:1.

"Телеграф" напоминает расклады выхода сборной Украины в 1/8 Чемпионата Европы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 204

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Австрии, Евро-2020.
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