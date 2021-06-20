Скачать
Воскресенье, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)
Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)
Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020 (видео)
Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020 (видео)
Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)
Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием
"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием

Северная Македония - Нидерланды: анонс матча украинской группы на Евро-2020

Северная Македония - Нидерланды: анонс матча украинской группы на Евро-2020
Обновлено 08:17 Сегодня Телеграф Eurosport

Параллельно с матчей Украины и Австрии, в группе С в понедельник, 21 июня в 19:00 по киевскому времени пройдёт игра между Северной Македонией и Нидерландами. Состоится она в Амстердаме, и её вполне можно окрестить едва ли не "первым товарищеским матчем на Евро-2020".  

Почему? Да потому что Нидерланды даже в случае собственного поражения и победы Украины или Австрии в очном поединке удержат первую строчку. У них есть перевес по личным встречам.  

Украина - Австрия: онлайн матча Чемпионата Европы 

У Северной Македонии же игра на турнире - дело чести. Но нужно понимать, что и их возможная сенсационная победа (а они могут - Германию в отборе на катарский Мундиаль побеждали, и тоже на поле соперника!) не даст им даже третьего места, не говоря уже о возможном выходе из группы. Опять же - тут как раз личные встречи с Украиной и Австрией не в их пользу. 

Очевидным фаворитом встречи букмекеры считают "оранжевых"

Прогноз автора: 0:3. 

"Телеграф" напоминает, что лидер атаки сборной Нидерландов Мемфис Депай перебрался в "Барселону".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 72

Все по теме:

Сборная Нидерландов, Сборная Австрии, Евро-2020, Сборная Северной Македонии, Сборная Украин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду побил очередной рекорд на Евро-2020 (видео)
02 Россия - Дания: где и когда смотреть матч Евро-2020
03 Украина - Австрия: анонс третьего матча нашей сборной на Евро-2020
04 Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)
05 Россия - Дания: букмекеры пророчат РФ поражение на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь