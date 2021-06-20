Северная Македония - Нидерланды: анонс матча украинской группы на Евро-2020

Параллельно с матчей Украины и Австрии, в группе С в понедельник, 21 июня в 19:00 по киевскому времени пройдёт игра между Северной Македонией и Нидерландами. Состоится она в Амстердаме, и её вполне можно окрестить едва ли не "первым товарищеским матчем на Евро-2020".

Почему? Да потому что Нидерланды даже в случае собственного поражения и победы Украины или Австрии в очном поединке удержат первую строчку. У них есть перевес по личным встречам.

У Северной Македонии же игра на турнире - дело чести. Но нужно понимать, что и их возможная сенсационная победа (а они могут - Германию в отборе на катарский Мундиаль побеждали, и тоже на поле соперника!) не даст им даже третьего места, не говоря уже о возможном выходе из группы. Опять же - тут как раз личные встречи с Украиной и Австрией не в их пользу.

Очевидным фаворитом встречи букмекеры считают "оранжевых".

Прогноз автора: 0:3.

"Телеграф" напоминает, что лидер атаки сборной Нидерландов Мемфис Депай перебрался в "Барселону".