Украина - Австрия: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

В воскресенье, 20 июня, накануне матча третьего тура группового турнира Евро-2020 в рамках группы С с командой Австрии национальная сборная Украины проведет мероприятия для СМИ.

Предыгровая тренировка украинской команды началась состоялась на стадионе "Аркул где Триумф и была открытой для журналистов в течение 15-ти минут.

Пресс-конференция с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока команды пройдет в украинском медиа-центре и начнется в 15:15 по киевскому времени. Предматчевая пресс-конференция будет проводиться без физического присутствия журналистов.

Трансляция мероприятия пройдет в прямом эфире на официальном YouTube-канале УАФ:

Напомним, что матч Украина - Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру, а также делился букмекерскими раскладами.

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