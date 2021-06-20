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Украина - Австрия: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

Украина - Австрия: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 20 июня, накануне матча третьего тура группового турнира Евро-2020 в рамках группы С с командой Австрии национальная сборная Украины проведет мероприятия для СМИ.

Украина - Австрия: кто рассудит решающий матч в группе С на Евро-2020

Предыгровая тренировка украинской команды началась состоялась на стадионе "Аркул где Триумф и была открытой для журналистов в течение 15-ти минут.

Пресс-конференция с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока команды пройдет в украинском медиа-центре и начнется в 15:15 по киевскому времени. Предматчевая пресс-конференция будет проводиться без физического присутствия журналистов.

Трансляция мероприятия пройдет в прямом эфире на официальном YouTube-канале УАФ:

Напомним, что матч Украина - Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру, а также делился букмекерскими раскладами.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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