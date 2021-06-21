Катар будет принудительно вакцинировать болельщиков на ЧМ-2022 от COVID-19

Премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани заявил, что его страна допустит болельщиков на чемпионат мира по футболу, однако фанам необходимо вакцинироваться в обязательном порядке.

"Из-за того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан, Катар не позволит болельщикам посещать стадионы без вакцинации против вируса", - прояснил ситуацию Аль-Тани в комментарии Associated Press.

Кроме того, власти Катара закупят миллион доз вакцины для болельщиков, которые хотят посетить матчи ЧМ-2022.

Отметим, ближайший футбольный Мундиаль пройдет Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Украины участвует в европейском отборе и на данный момент сыграла на групповой стадии турнира три матча. Примечательно, что все три игры завершились для "Желто-синих" со счетом 1:1. В последнем поединке квалификации подопечные Андрея Шевченко сенсационно потеряли очки в домашней игре с Казахстаном.

Сейчас сборная Украины играет на чемпионате Европы. С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.