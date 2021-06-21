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Катар будет принудительно вакцинировать болельщиков на ЧМ-2022 от COVID-19

Катар будет принудительно вакцинировать болельщиков на ЧМ-2022 от COVID-19
11:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fifaworldcup

Премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани заявил, что его страна допустит болельщиков на чемпионат мира по футболу, однако фанам необходимо вакцинироваться в обязательном порядке.

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"Из-за того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан, Катар не позволит болельщикам посещать стадионы без вакцинации против вируса", - прояснил  ситуацию Аль-Тани в комментарии Associated Press.

Кроме того, власти Катара закупят миллион доз вакцины для болельщиков, которые хотят посетить матчи ЧМ-2022. 

Отметим, ближайший футбольный Мундиаль пройдет Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная Украины участвует в европейском отборе и на данный момент сыграла на групповой стадии турнира три матча. Примечательно, что все три игры завершились для "Желто-синих" со счетом 1:1. В последнем поединке квалификации подопечные Андрея Шевченко сенсационно потеряли очки в домашней игре с Казахстаном.

Сейчас сборная Украины играет на чемпионате Европы. С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Катар, Футбол, ЧМ-2022, COVID-19 Коронавирус.
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