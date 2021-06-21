Словакия - Испания: букмекеры не дают шансов "хозяевам" на Евро-2020

В среду, 23 июня, состоятся решающие матче группы Е на Евро-2020, в частности Испания в Севилье сыграет со Словакией. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, у словаков в этой игре шансов практически нет - коэффициент 17, успех победителей Евро-2008 и ЧЕ-2012 оценивается в 1,22, а ничья - в 6,40.

Прогноз букмекеров на матч Словакия - Испания (данные за 21 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Словакии 14,00 - ничья 5,80 - победа команды Испании 1,23)

Фаворит: ( 14,00 -6,40 - 1.25)

William Hill: (17,00 - 5,20 - 1,22)

Напомним, словаки во втором туре проиграли шведам, которые сенсационно лидируют в квартете Е, а вот испанцы упустили ничью с Польше. Теперь "Фурии Роха" фактически необходима только победа, а вот "хозяевам" достаточно и ничьей.

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