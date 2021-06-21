Чехия - Англия: онлайн матча Евро-2020

Одним из двух матчей вторника, 22 июня, на Евро-2020 станет противостояние чехов и англичан. Пройдёт оно в Лондоне на стадионе Уэмбли, а обслужит матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешом Диашем. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавляться видео голов и лучших моментов встречи.

Чехия -:- Англия

(начало в 22:00)

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются англичане. Правда, один из козырей чехов - Патрик Шик. И вопрос стоит в том, сумеют ли они им воспользоваться сполна, как в первых двух матчах. Ведь тут - соперник более именитый.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче группы сыграют сборные Хорватии и Шотландии.