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Чехия - Англия: онлайн матча Евро-2020

Чехия - Англия: онлайн матча Евро-2020
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Футбол 24

Одним из двух матчей вторника, 22 июня, на Евро-2020 станет противостояние чехов и англичан. Пройдёт оно в Лондоне на стадионе Уэмбли, а обслужит матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешом Диашем. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавляться видео голов и лучших моментов встречи. 

                                                   Чехия -:- Англия

                                                   (начало в 22:00) 

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются англичане. Правда, один из козырей чехов - Патрик Шик. И вопрос стоит в том, сумеют ли они им воспользоваться сполна, как в первых двух матчах. Ведь тут - соперник более именитый.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче группы сыграют сборные Хорватии и Шотландии.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Чехии, Уэмбли, Евро-2020.
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