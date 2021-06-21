Германия - Венгрия: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

В среду, 23 июня, сборная Германии сыграет домашний матч с командой Венгрии. Встреча третьего тура группового раунда состоится Мюнхене, накануне игры букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, немцы являются безоговорочными фаворитами встречи. На победу Бундестим можно сделать ставку с коэффициентом 1,22, а успех венгров будет считаться чудом - коэффициент 17, ничья также маловероятна - 7,40.
Прогноз букмекеров на матч Германия - Венгрия (данные за 21 июня):
Телеграф напоминает, что во втором туре венгры отобрали очки у французов, а немцы переиграли португальцев.
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