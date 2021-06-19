Португалия и Германия выдали голевую феерию на Евро-2020 (видео)

В субботу, 19 июня, сборная Германии в рамках центрального матча второго тура чемпионата Европы принимала команду Португалии. Встреча состоялась в Мюнхене на одноименной арене и завершилась убедительной победой "Бундестим" со счетом 2:4.

Матч начался для номинальных хозяев идеально - Криштиану Роналду забил один из легчайших голов в своей карьере. Однако затем на поле царила одна команда. Немцы, ведомые полузащитником "Аталанты" Робином Госенсом, уже в первом тайме вышли вперед, при чем оба гола были забиты португальцами в собственные ворота. "Отличились" Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру. В начале второго тайма немцы уже сами распечатали ворота Руя Патрисиу - по голу на свой счет записали Кай Хаверц и все тот же Госенс. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев снял активного Госенса, и португальцы тут же сумели забить. На 67-й минуте Диогу Жота замкнул передачу Роналду, однако для общего успеха этого было мало.

Португалия 2:4 Германия

Голы: Роналду 15', Диогу Жота 67' - Диаш 35' (автогол), Геррейро 39' (автогол), Хаверц 51', Госенс 60'

"Телеграф" напоминает, что в первом туре немцы минимально уступили французам, а португальцы разгромили венгров. К слову, Франция не сумела обыграть Венгрию во втором туре, окончательно запутав ситуацию в группе F.

Турнирное положение команд:

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