Роналду побил очередной рекорд на Евро-2020 (видео)

Португальский нападающий Криштиану Роналду побил очередной рекорд на чемпионате Европы.

В матче второго тура ЧЕ-2020 против Германии (после первого тайма 1:2 в пользу немцев, - прим. ред.) португальский форвард открыл счет. Этот гол стал для КриРо третьим на турнире. Таким образом, он стал первым игроком в истории, который отличался как минимум тремя голами на трех разных турнирах. Ранее Криштиану трижды отличался в ворота соперников в 2012 и 2016 годах.

Также Роналду сравнялся с Мирославом Клозе пол количеству голов на ЧМ и ЧЕ (по 19, - прим. ред.)

19 - Cristiano Ronaldo has scored his 19th goal at the World Cup and European Championships combined; no European player has ever scored more across the two competitions (level with Miroslav Klose). Incredible. #POR #EURO2020 pic.twitter.com/ANg448f2xz

— OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2021