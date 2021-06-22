Германия - Венгрия: онлайн матча Чемпионата Европы

Одним из четырёх матчей среды, 23 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Германией и Венгрией. Пройдёт он в Мюнхене на "Альянц Арене" и начнётся в 22:00 по киевскому времени. В данной статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию встречи, которую обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Сюда оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Германия -:- Венгрия

(начало в 22:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров является "Бундестим". И это понятно, ведь венгры ко всему прочему будут лишены ещё и поддержки родных трибун, а немцы в минувшему туре в клочья разорвали португальцев.

"Телеграф" напоминает, что в параллельном матче этого квартета встретятся португальцы и французы.