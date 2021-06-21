Португалия - Франция: назван фаворит центрального матча 3-го тура Евро-2020

В среду, 23 июня, состоится центральный матч 3-го тура Евро-2020 Португалия - Франция. Накануне букмекеры определили фаворита встречи.
По мнению специалистов, французы являются небольшими фаворитами противостояния, а на их победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,28, успех португальцев менее вероятен - 4,10, а ничья котируется коэффициентом 3,00.
Прогноз букмекеров на матч Португалия - Франция (данные за 21 июня):
Телеграф напоминает, что во втором туре французы умудрились потерять очки с Венгрией, а Португалия потерпела болезненное поражение от Германии.
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