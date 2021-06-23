Модрич, забив гол-красавец на Евро, побил рекорд сборной Хорватии (видео)

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал самым самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы. Кроме того, ему принадлежит и достижение "самый молодой автор гола национальной команды на Евро". Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.

Captained Croatia to round of 16

First Croatian to score at 3 EURO final tournaments

Oldest and youngest Croatian EURO goalscorer Luka Modrić #EURO2020 pic.twitter.com/FaPFWKdk5I — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

В матче против Шотландии Модрич забил победный гол, да еще какой. Обладатель "Золотого мяча" мощным ударом в касание внешней стороной стопы прошил кипера шотландцев, забив гол в возрасте 35 лет и 286 дней. Отметим, свой первый мяч на Евро Лука оформил на ЧЕ-2008 в ворота Австрии в возрасте 22 года 273 дня.

Видео гола Модрича в ворота Шотландии:

Отметим, сборная Хорватии переиграла шотландцев со счетом 3:1 и со второго места пробилась в плей-офф Евро-2020.

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