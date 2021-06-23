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Модрич, забив гол-красавец на Евро, побил рекорд сборной Хорватии (видео)

Модрич, забив гол-красавец на Евро, побил рекорд сборной Хорватии (видео)
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter hns_cff

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал самым самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы. Кроме того, ему принадлежит и достижение "самый молодой автор гола национальной команды на Евро". Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.

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В матче против Шотландии Модрич забил победный гол, да еще какой. Обладатель "Золотого мяча" мощным ударом в касание внешней стороной стопы прошил кипера шотландцев, забив гол в возрасте 35 лет и 286 дней. Отметим, свой первый мяч на Евро Лука оформил на ЧЕ-2008 в ворота Австрии в возрасте 22 года 273 дня.

Видео гола Модрича в ворота Шотландии:

Отметим, сборная Хорватии переиграла шотландцев со счетом 3:1 и со второго места пробилась в плей-офф Евро-2020.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Лука Модрич, Сборная Шотландии, Футбол, Сборная Хорватии, Евро-2020.
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