Модрич, забив гол-красавец на Евро, побил рекорд сборной Хорватии (видео)

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич стал самым самым возрастным автором гола сборной Хорватии на чемпионатах Европы. Кроме того, ему принадлежит и достижение "самый молодой автор гола национальной команды на Евро". Об этом сообщает официальный twitter УЕФА.

Captained Croatia to round of 16

First Croatian to score at 3 EURO final tournaments

Oldest and youngest Croatian EURO goalscorer

Luka Modrić #EURO2020 pic.twitter.com/FaPFWKdk5I

