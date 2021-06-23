Мбаппе хочет уйти из ПСЖ

Как сообщает испанское издание Marca, форвард национальной сборной Франции Килиан Мбаппе хочет покинуть ПСЖ. Источник сообщает, что 22-летний игрок атаки не видит перспектив, чтобы далее находится в составе парижан, и уже уведомил руководство о своём желании. К слову, текущий контракт француза действует до следующего лета, а о его продлении стороны договориться не смогли.

В минувшем сезоне Килиан показывал воистину феноменальную статистику - он принял участие в 47 матчах ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 42 (!!!) голами 11 результативными передачами. Какой клуб может стать следующим в карьеру Мбаппе пока не сообщается. Однако известен факт того, что француз с детства болеет за мадридский "Реал", что можно увидеть с его давних фото.

"Телеграф" напоминает, что "Барселона" попытается подписать Криштиану Роналду. Сегодня сборная Франции с Килианом Мбаппе в составе сыграет против Португалии. От этого матча может зависеть и судьба выхода Украины в 1/8 финала Евро-2020.