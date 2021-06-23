Италия - Австрия: букмекеры оценили шансы обидчиков сборной Украины в плей-офф Евро-2020

В субботу, 26 июня, в Лондоне состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Италия - Австрия. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению аналитиков, "хозяева" являются безоговорочными фаворитами встречи, на триумф которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,56, успех австрийцев маловероятен - 7,90, ничья котируется коэффициентом 4,10.
Прогноз букмекеров на матч Италия - Австрия (данные за 23 июня):
Напомним, итальянцы выиграли группу А, не пропустив ни единого гола, а в последнем матче от "Адзурри" пострадал Уэльс. Австрия, в свою очередь, обыграла Украину и заняла второе место в квартете С.
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