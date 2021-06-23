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Италия - Австрия: букмекеры оценили шансы обидчиков сборной Украины в плей-офф Евро-2020

Италия - Австрия: букмекеры оценили шансы обидчиков сборной Украины в плей-офф Евро-2020
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter azzurri

В субботу, 26 июня, в Лондоне состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Италия - Австрия. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению аналитиков, "хозяева" являются безоговорочными фаворитами встречи, на триумф которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,56, успех австрийцев маловероятен - 7,90, ничья котируется коэффициентом 4,10.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Австрия (данные за 23 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Италии 1,55 - ничья 3,95 - победа команды Австрии 7,90)
  • Фаворит: ( 1,56 - 4,10 - 7.10)
  • William Hill: (1,53 - 3,80 - 7,50)

Напомним, итальянцы выиграли группу А, не пропустив ни единого гола, а в последнем матче от "Адзурри" пострадал Уэльс. Австрия, в свою очередь, обыграла Украину и заняла второе место в квартете С.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Италии, Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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