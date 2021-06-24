Италия - Австрия: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Одним из двух поединков 1/8 финала Евро-2020 в субботу, 26 июня, станет противостояние между Италией и Австрией. Пройдёт оно в Лондоне на стадионе "Уэмбли", а начнётся - в 22:00 по киевскому времени. В этой статье "Телеграф" проведёт текстовую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Италия-:- Австрия

(начало в 22:00)

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"Телеграф" напоминает, что также на нашем сайте можно следить онлайн и за поединком между Уэльсом и Данией, который пройдёт в тот же день, но начнётся на три часа раньше. Календарь всех матчей 1/8 турнира можно посмотреть здесь.