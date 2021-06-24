Скачать
Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
Швеция обыграла Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020: видеообзор матча
Швеция обыграла Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020: видеообзор матча
Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией
Германия едва не вылетела с Евро-2020: видеообзор матча с Венгрией
Украина вышла в плей-офф Евро-2020
Украина вышла в плей-офф Евро-2020

Италия - Австрия: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Италия - Австрия: прямая трансляция матча Чемпионата Европы
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф chiesaditotti.com

Одним из двух поединков 1/8 финала Евро-2020 в субботу, 26 июня, станет противостояние между Италией и Австрией. Пройдёт оно в Лондоне на стадионе "Уэмбли", а начнётся - в 22:00 по киевскому времени. В  этой статье "Телеграф" проведёт текстовую трансляцию матча, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи. 

                                                Италия-:- Австрия 

                                                 (начало в 22:00)  

Фаворит матча по мнению букмекеров - "Скуадра Адзурра". Шансы обидчиков сборной Украины пока не очень велики.м

"Телеграф" напоминает, что также на нашем сайте можно следить онлайн и за поединком между Уэльсом и Данией, который пройдёт в тот же день, но начнётся на три часа раньше. Календарь всех матчей 1/8 турнира можно посмотреть здесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 117

Все по теме:

Сборная Италии, Сборная Австрии, Уэмбли, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Всегда рады услужить": посол Швеции оценил юмор украинских болельщиков
02 Евро-2020: кто с кем сыграет в 1/8 финала
03 Выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов (фото)
04 Украина вышла в плей-офф Евро-2020
05 С кем сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: два сценария
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь