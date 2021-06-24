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Франция до конца Евро-2020 лишилась основного защитника

Франция до конца Евро-2020 лишилась основного защитника
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф UEFA globallookpress.com

Очередные кадровые потери несёт сборная Франции. В матче против Португалии, который закончился результативной ничьей 2:2, преждевременно были заменены 2 левых защитника - Лукас Эрнандес и Лука Динь, который в перерыве вышел вместо первого и сыграл всего 7 минут. 

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Если состояние первого не вызывает опасений, то второй, по словам Дидье Дешама на послематчевой пресс-конференции, получил травму мышц задней поверхности бедра и, как сказал тренер, уже вряд ли сыграет на этом турнире. Вчера до конца игры его позицию занимал номинально центральный хавбек Адриан Рабьо, который и вышел на поле вместо оборонца "Эвертона". 

"Телеграф" напоминает, что из-за травмы другого француза, Усмана Дембеле, ФИФА заплатит "Барселоне" 2.5 миллиона евро.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Франции, Дидье Дешам, Евро-2020, Люка Динь.
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