Франция до конца Евро-2020 лишилась основного защитника

Очередные кадровые потери несёт сборная Франции. В матче против Португалии, который закончился результативной ничьей 2:2, преждевременно были заменены 2 левых защитника - Лукас Эрнандес и Лука Динь, который в перерыве вышел вместо первого и сыграл всего 7 минут.

Если состояние первого не вызывает опасений, то второй, по словам Дидье Дешама на послематчевой пресс-конференции, получил травму мышц задней поверхности бедра и, как сказал тренер, уже вряд ли сыграет на этом турнире. Вчера до конца игры его позицию занимал номинально центральный хавбек Адриан Рабьо, который и вышел на поле вместо оборонца "Эвертона".

"Телеграф" напоминает, что из-за травмы другого француза, Усмана Дембеле, ФИФА заплатит "Барселоне" 2.5 миллиона евро.