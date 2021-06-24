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Украина вышла в плей-офф Евро-2020

Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)

Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
19:20 Сегодня Телеграф Facebook

Украинские футбольные болельщики оригинально поблагодарили Швецию за выход сборной Украины в плей-офф Чемпионата Европы-2020.

Об этом в четверг, 24 июня, на своей странице в соцсети Facebook пишет Александр Барабошко.

"Под посольством этой страны в Украине появился баннер с надписью "Tack Sverige for 1/8". По-украински это означает "Спасибо, Швеция, за 1/8".

Он отметил, что посольство Швеции в Киеве расположено на улице Ивана Франко.

"Несколькометровый флаг украинцы разместили так, чтобы его было видно из окон дипломатического учреждения", - написал Барабошко.

Как видно на фото, баннер состоит из двух частей - украинского и шведского флагов, оба сине-желтых.

"Как же мне нравятся такие перфомансы", - подытожил Барабошко и его поддержали пользователи соцсети:

баннер_комменты

Как сообщалось, сине-желтые вышли в плей-офф Евро-2020 после того, как шведы сенсационно обыграли поляков в третьем туре групповой стадии.

Вместе с тем, такой выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020 породил массу мемов.

Не удержался от ответа на тематический мэм и посол Шведции в Украине Тобиас Тиберг.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 328

Все по теме:

Украина, Посольство, Болельщики, Евро-2020, Благодарность, Шведция.
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