Президент "Реала" заявил об открытой Суперлиге

Президент "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес не отказался от идеи реализации футбольного турнира, где будут играть только топ-клубы Европы.

В своем последнем интервью, текст которого приводит Marca, Перес отметил, что "футбол теряет привлекательность", а аудиовизуальные права теряют в стоимости, что приводит к большим финансовым проблемам топ-клубов. Кроме того, функционер отметил, что будет продолжать спорить с УЕФА в этом вопросе, и сейчас он ожидает решения суда Люксембурга. Также президент "Реала" подчеркнул, что английские команды были вынуждены уйти из Суперлиги из-за давления УЕФА.

"Суперлига не закрыта, она открыта. Это Лига, которую мы просто хотим, чтобы ее купили. Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает", - рассказал Перес.

"Телеграф" напоминает, в ночь на 19 апреля 2021 года стало известно о создании Европейской Суперлиги. 12 топ-клубов объединились для участие в клубном чемпионате между собой. Целью создания такой лиги было улучшение финансового положения команд, которые угодили в кризис в связи с пандемией коронавируса. Однако под давлением общественности и болельщиков клубы начали покидать ряды новосозданного турнира. В итоге верными принципам Суперлиги остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".