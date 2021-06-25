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Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)

Футболист "Динамо" похвастался тремя трофеями, сыграв 9 минут в сезоне (фото)
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram claytonoficial23

Бразильский нападающий "Динамо" Клейтон попрощался с киевским клубом. Соответствующий пост футболист написал на своей страничке в Instagram. Примечательно, что прощаясь, игрок упомянул о трех трофеях в "Динамо", хотя провел лишь один матч за "Бело-синих" в сезоне.

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"Я заканчиваю свою связь с "Динамо" с тремя титулами, огромным опытом обучения и благодарностью за мой первый сезон в Европе с большим успехом. Спасибо, "Динамо", успехов и храни вас Бог", - писал футболист.

 
 
 
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Публикация от Clayton (@claytonoficial23)

В сезоне 2020/21 Клейтон принял участие лишь в одном матче за основную команду "Бело-синих". В матче 24-го тура чемпионата Украины против "Ворсклы" правый вингер появился на поле за 9 минут до конца встречи и даже успел отметиться голевой передачей.

Напомним, "Динамо" в последней кампании выиграло три титула на внутренней арене, добыв победы в Суперкубке Украины, УПЛ и Кубке Украины. Клейтон перешел в киевский клуб осенью 2020 года на правах свободного агента. До этого футболист выступал за "Атлетико Минейро". 

Ранее сообщалось, что хавбек "Динамо" перешел в нидерландский клуб.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Клейтон.
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