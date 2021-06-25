В УЕФА объяснили, почему решили отменить правило выездного гола

В четверг, 24 июня, стало известно, что УЕФА отменяет правило выездного гола в еврокубковых турнирах под своей эгидой, начиная с квалификационных соревнований сезона 2021/22. Президент организации Александер Чеферин прокомментировал данное изменение.

Правило выездного гола применялось для определения победителя в двухматчевой дуэли, когда команды забили друг другу равное количество мячей. В итоге в следующий раунд турнира попадал тот клуб, который забил больше голов на выезде.

Чеферин отметил, что данное правило, которое было учреждено в еврокубках в 1965 году, на данный момент устарело. Кроме того, многие специалисты постоянно жаловались на несправедливость ситуаций, когда хозяевам при пропущенном мяче, надо было забивать два для выхода в следующий раунд. Президент УЕФА подчеркнул, что данный принцип фактически сдерживал команды хозяев в обороне, чтобы не допустить пропущенного мяча в свои ворота.

"Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет УЕФА принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома", - цитирует президента УЕФА пресс-служба организации.

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