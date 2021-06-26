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Бельгия - Португалия: онлайн топ-матча 1/8 Чемпионата Европы

Бельгия - Португалия: онлайн топ-матча 1/8 Чемпионата Европы
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф AFP

Вторым матчем игрового дня на Евро-2020 в воскресенье, 27 июня, станет топовое противостояние между сборными Бельгии и Португалии. Оно начнётся в 22:00 по киевскому времени и пройдёт на стадионе "Олимпийский" в испанском городе Севилья. В этой статье "Телеграф" проведёт прямую трансляцию встречи, которую обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Сюда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов невероятно захватывающего и интересного поединка. 

                                                      Бельгия -:- Португалия

                                                             (начало в 19:00)   

Букмекеры считают небольшими фаворитами матча "красных дьяволов", а на победу португальцев и ничью в основное время дают одинаковые шансы. 

Прогноз автора: 2:2 в основное время и 2:3 в овертайме. Несмотря на всё восхищение Бельгией, дальше пройдут прагматичные португальцы. 

"Телеграф" напоминает, что победитель это пары в 1/4 финала сыграет с победителем игры между Италией и Австрией, которая состоится сегодня в 22:00 по Киеву. Также завтра сыграют сборные Нидерландов и Чехии, чей матч пройдёт в венгерской столице - Будапеште.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Евро-2020, Сборная Бельгии.
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