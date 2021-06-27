В ПФЛ сняли лимит на иностранцев в заявке

Первая и Вторая лиги Украины, как и элитный дивизион, имеют свой лимит на легионеров. До последнего сезона включительно он заключался в том, что в заявке футбольного клуба одновременно может быть максимум 5 человек без украинского паспорта, а одновременно на поле - 3. Однако теперь актуально лишь второе: как сообщил бывший генеральный директор УПЛ Пётр Иванов, в заявках никакого лимита теперь нет. И это - только первый шаг.

"Как-то очень незаметно прошла конференция пфл и ее 25-ти летние, но было очень много интересного и не только селфи-фото. Именно про футбол хотелось бы написать. Так вот, принято историческое и знаковое событие: отмена лимита легионеров в заявке клубов ПФЛ!!! На мой взгляд, это очень правильное и своевременное решение и более того, нужно увеличить количество легионеров в составах команд минимум до 5 человек, а в будущем и вообще его убрать! Аргументы напишу позже", - написал Иванов на своей странице в Фейсбуке.



"Телеграф" напоминает, что возрождённый харьковский "Металлист", который следующий сезон проведёт как раз в Первой украинской лиге, недавно усилился бразильцем Маилтоном, а также ещё четырьма новичками, среди которых колумбиец Риаскос.