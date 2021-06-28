Англия - Германия: анонс суперматча Чемпионата Европы

Англия - Германия - это противостояние с огромной историей. Года идут, а люди до сих пор вспоминают финал Чемпионата мира - 1966-го года.

Вспоминают даже те, кто его не видели. Тогда родоначальники футбола выиграли со счётом 4:2 в дополнительное время, а один из голов был забит скандальнейшим образом - один из трёх мячей Джеффри Хёрст не пересёк линию ворот после отскока от перекладины. Англичане поплатились за это спустя 54 года - в ЮАР случилось то же самое, что и на Уэмбли, только наоборот. Джеррард вполне себе попал, тоже от перекладины, но... долги всегда возвращаются.

Завтрашний матч 1/8 Евро-2020 также пройдёт на "Уэмбли" и начнётся в 19:00 по киевскому времени. Домашний фактор заставляет букмекеров вносить англичан в фавориты этой встречи, хотя прогноз автора иной: 1:3 в пользу немцев.

Обе команды не показали на групповом этапе своего лучшего футбола. Даже матч немцев с португальцами вспоминать особо не стоит, ибо там сыграла большую роль совокупность фактором. И ожидания у нас лишь на то, что сборные покажут его, лучший футбол, в очном поединке.

"Телеграф" напоминает, что за матчем Англия - Германия на нашем сайте можно следить онлайн. Победитель этой пары в 1/4 турнира сыграет с победителем матча между Швецией и Украиной, онлайн которого у нас также доступен.