Скачать
Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
Швеция - Украина: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
"Голова его отлетала": Ломаченко похвалил Накатани за стойкость (видео)
В России во время матча умер подставной футболист
В России во время матча умер подставной футболист
Швеция - Украина: букмекеры пророчат команде Шевченко вылет с Евро-2020
Швеция - Украина: букмекеры пророчат команде Шевченко вылет с Евро-2020

Англия - Германия: анонс суперматча Чемпионата Европы

Англия - Германия: анонс суперматча Чемпионата Европы
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф Спорт-Экспресс

Англия - Германия - это противостояние с огромной историей. Года идут, а люди до сих пор вспоминают финал Чемпионата мира -  1966-го года.

Вспоминают даже те, кто его не видели. Тогда родоначальники футбола выиграли со счётом 4:2 в дополнительное время, а один из голов был забит скандальнейшим образом - один из трёх мячей Джеффри Хёрст не пересёк линию ворот после отскока от перекладины. Англичане поплатились за это спустя 54 года - в ЮАР случилось то же самое, что и на Уэмбли, только наоборот. Джеррард вполне себе попал, тоже от перекладины, но... долги всегда возвращаются.  

Лучший бомбардир УПЛ отправился на сборы с новым клубом

Завтрашний матч 1/8 Евро-2020 также пройдёт на "Уэмбли" и начнётся в 19:00 по киевскому времени. Домашний фактор заставляет букмекеров вносить англичан в фавориты этой встречи, хотя прогноз автора иной: 1:3 в пользу немцев. 

Обе команды не показали на групповом этапе своего лучшего футбола. Даже матч немцев с португальцами вспоминать особо не стоит, ибо там сыграла большую роль совокупность фактором. И ожидания у нас лишь на то, что сборные покажут его, лучший футбол, в очном поединке. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем Англия - Германия на нашем сайте можно следить онлайн. Победитель этой пары в 1/4 турнира сыграет с победителем матча между Швецией и Украиной, онлайн которого у нас также доступен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 193

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Германии, Уэмбли, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России
02 Швеция - Украина: букмекеры пророчат команде Шевченко вылет с Евро-2020
03 Сенсация на Евро-2020: чехи выбили с турнира обидчиков сборной Украины
04 Бельгия отправила Роналду и компанию домой: обзор матча Евро-2020
05 Швеция - Украина: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь