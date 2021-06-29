Главного тренера сборной Нидерландов уволили после вылета с Евро-2020

Позорный вылет сборной Нидерландов с Евро-2020 не оказался безнаказанным со стороны Королевского футбольного союза этой страны. Как сообщает его официальный сайт, главный тренер "оранжевых" Франк де Бур уволен со своей должности. С матча против чехов не прошло и двое суток - реакция очень быстрая.

Групповой этап нидерландцы провели без особых проблем - сложная, но победа над Украиной (3:2), а также уверенные 3 очка в играх против Австрии и Северной Македонии (2:0 и 3:0 соответственно). Матч команды с Украиной получился одним из лучших на этом турнире - сначала сейвы Бущана, затем 2 мяча хозяев, камбэк наших (с невероятным голом Андрея Ярмоленко), и в довершение победный мяч Дензела Дюмфриса.

Однако в 1/8 команда откровенно посыпалась и проиграла чехам со счётом 0:2. Хотя, конечно, свою роль в этом матче сыграло и удаление Маттейса де Лигта, после которого "оранье" и пропустили оба мяча.

Де Бур возглавил сборную Нидерландов в сентябре 2020-го года после ухода Рональда Кумана в Барселону. Соответственно, к самому выходу команды на турнир он отношения не имеет.

"Телеграф" напоминает, что на нашем сайте сегодня можно в режиме онлайн следить за матчем Швеция - Украина.