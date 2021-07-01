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Соперник сборной Украины сменил Дортмунд на Манчестер

Соперник сборной Украины сменил Дортмунд на Манчестер
18:31 Сегодня Телеграф Официальный сайт manutd.one

В субботу, 3 июля, сборная Украины в рамках 1/4 Евро-2020 в Риме на "Стадио Олимпико" сразится со сборной Англии, а сегодня один из её игроков сменил клубную прописку. Как сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед", состав команды из туманного Альбиона пополнил атакующий игрок "Боруссии" Дортмунд Джейдон Санчо. Сумма трансфера - 73 миллиона фунтов стерлингов+5 бонусами. Контракт - до 2026-го года.

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Подписание контракта и представление футболиста, скорее всего, состоится уже после вылета родоначальников футбола с Чемпионата Европы, когда Санчо сможет покинуть расположение сборной. Иными словами - всё в руках (а точнее - в ногах) футболистов команды Андрея Шевченко. Правда, несмотря на все клубные успехи он доверие Гарета Саутгейта заслужить никак не может, и пока на турнире провёл лишь 7 минут в победном матче против Чехии в третьем туре группового этапе. Единственный гол в той игре забил Рахим Стерлинг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что знаменитый экс-тренер "Ливерпуля" испанец Рафаэль Бенитес возглавил злейших врагов и соседей своего бывшего клуба - "Эвертон", чем навлёк на себя угрозы фанатов.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Евро-2020, Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо.
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