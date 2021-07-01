Соперник сборной Украины сменил Дортмунд на Манчестер

В субботу, 3 июля, сборная Украины в рамках 1/4 Евро-2020 в Риме на "Стадио Олимпико" сразится со сборной Англии, а сегодня один из её игроков сменил клубную прописку. Как сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед", состав команды из туманного Альбиона пополнил атакующий игрок "Боруссии" Дортмунд Джейдон Санчо. Сумма трансфера - 73 миллиона фунтов стерлингов+5 бонусами. Контракт - до 2026-го года.

Подписание контракта и представление футболиста, скорее всего, состоится уже после вылета родоначальников футбола с Чемпионата Европы, когда Санчо сможет покинуть расположение сборной. Иными словами - всё в руках (а точнее - в ногах) футболистов команды Андрея Шевченко. Правда, несмотря на все клубные успехи он доверие Гарета Саутгейта заслужить никак не может, и пока на турнире провёл лишь 7 минут в победном матче против Чехии в третьем туре группового этапе. Единственный гол в той игре забил Рахим Стерлинг.

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