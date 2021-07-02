Где в Киеве посмотреть важнейший матч сборной Украины против Англии

В субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени национальную сборную Украины ждёт важнейший матч против сборной Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020. Многих украинцев вновь интересует, где можно посмотреть данную битву в хорошей атмосфере на живом воздухе и по большому экрану.

В нашей столице Киеве по традиции будет работать несколько фан-зон. К примеру, в гипермаркете Эпицентр, который находится в районе Оболонь по адресу Полярная, 20Д. Там матчи Чемпионата Европы показываются регулярно, и этот, "очередной решающий", конечно же не станет исключением.





Также игра при поддержке и организации ПариМатч будет показана на большом экране ТРЦ "Гулливер", который находится в центре Киева на Спортивной площади, 1А.





Ранее "Телеграф" сообщал, что жёны украинских футболистов смогли проникнуть в Рим даже несмотря на всяческие запреты. Очевидно, что они планируют посетить матч, который состоится на "Стадио Олимпико".