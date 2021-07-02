Скачать
Пятница, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Малиновский заговорил на украинском после критики Довбика (видео)
Малиновский заговорил на украинском после критики Довбика (видео)
"Мы грустим, а не зарабатываем": Суркис о выплатах УЕФА из-за травмы Беседина (видео)
"Мы грустим, а не зарабатываем": Суркис о выплатах УЕФА из-за травмы Беседина (видео)
Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)
Жены украинских футболистов проникли в Рим, несмотря на запрет (фото)
Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020
Украина - Англия: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2020

Зеленский устроил перекличку Украины перед матчем сборной против англичан

Зеленский устроил перекличку Украины перед матчем сборной против англичан
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Инстаграм Владимира Зеленского Инстаграм Владимира Зеленского

Перед матчем 1/4 Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет с англичанами, к украинцам вновь обратился Президент страны Владимир Зеленский, призвавший людей выражать поддержку главной команды страны тем же способом - публикацией видео.

"Мы грустим, а не зарабатываем": Суркис о выплатах УЕФА из-за травмы Беседина (видео)

"Устроим перекличку большого, более чем сорокомиллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или посёлок! Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра побеждать вся Украина!"- написал Зеленский в своей странице в соцсети Инстаграм, добавив внизу ещё и несколько хештэгов.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Сборная Украины уже прибыла в Рим и сегодня провела прогулку по центру Вечного города. К примеру, сходила на экскурсию в Колизей

"Телеграф" напоминает, что Президент Украины Владимир Зеленский записывал футбольное обращение и перед матчем Украины против Швеции. Возможно, теперь он решил сделать это на фарт - ведь тогда помогло!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 203

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Украины, Евро-2020, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Французы требуют переиграть матч со Швейцарией на Евро-2020
02 Хацкевич: где украинцы, а где россияне?
03 Игрок "Шахтера" назвал "динамовца" главным героем матча Швеция - Украина (видео)
04 Малиновский заговорил на украинском после критики Довбика (видео)
05 Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020 воспитанностью футболистов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь