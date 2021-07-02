Зеленский устроил перекличку Украины перед матчем сборной против англичан

Перед матчем 1/4 Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет с англичанами, к украинцам вновь обратился Президент страны Владимир Зеленский, призвавший людей выражать поддержку главной команды страны тем же способом - публикацией видео.

"Устроим перекличку большого, более чем сорокомиллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или посёлок! Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра побеждать вся Украина!"- написал Зеленский в своей странице в соцсети Инстаграм, добавив внизу ещё и несколько хештэгов.

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Сборная Украины уже прибыла в Рим и сегодня провела прогулку по центру Вечного города. К примеру, сходила на экскурсию в Колизей.

"Телеграф" напоминает, что Президент Украины Владимир Зеленский записывал футбольное обращение и перед матчем Украины против Швеции. Возможно, теперь он решил сделать это на фарт - ведь тогда помогло!