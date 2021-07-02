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"Мы грустим, а не зарабатываем": Суркис о выплатах УЕФА из-за травмы Беседина (видео)

"Мы грустим, а не зарабатываем": Суркис о выплатах УЕФА из-за травмы Беседина (видео)
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин получил страшную травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Сразу же в сети появилась информация о том, что киевский клуб будет получать по 20 тысяч евро в день от УЕФА из-за травмы футболиста. Данную информацию опроверг президент столичного клуба Игорь Суркис.

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Суркис поведал, что УЕФА действительно платит клубам, если футболисты травмируются на турнирах сборных, однако сумма намного скромнее. Президент "Динамо" подчеркнул, что европейская футбольная федерация будет платить лишь зарплату футболиста до его полного восстановления.

"Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день - это все не соответствует действительности", - рассказал Суркис в комментарии для издания "Фокус".

Также Суркис отметил, что "Динамо" никогда не будет "зарабатывать" на игроках таким образом, ведь для него важнее футболист, чем любые деньги.

"Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто "Динамо" Киев на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги", - добавил Суркис.

Видео травмы Беседина:

Отметим, стык Артема со шведом Маркусом Даниэльсоном в итоге привел к удалению последнего. После этого сборная Украины доминировала на поле и добыла важную победу. Футболисты сборной Украины посвятили этот успех Беседину, который выбыл надолго. Сам форвард уже простил своего "обидчика", посчитав инцидент банальным невезением. К слову, российский комментатор посчитал, что в эпизоде с травмой Беседина виноват сам украинец, и ему надо было выписать желтую карточку.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Артем Беседин.
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