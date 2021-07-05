Стали известны фамилии арбитров, которые обслужат полуфиналы Чемпионата Европы

Стало известно, какие арбитры обслужат полуфинальные матчи Евро-2020. Игру между сборными Италии и Испании, которая пройдёт во вторник, 6 июля, рассудит немецкий рефери Феликс Брых, а матч Англии и Дании, который состоится в среду 7-го - нидерландец Данни Маккели (на лавном фото). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Отметим, что первый из них на этом турнире дважды обслуживал матчи национальной сборной Украины - проигрышные поединки против главных команд Нидерландов (2:3) и Англии (0:4). Во втором из них ему пришлось разряжать обстановку в неприятной ситуации, возникшей в конце первого тайма между украинцами Яремчуком и Ярмоленко, а также англичанином Магуайром. Маккели же в свою очередь арбитром матчей сборной Украины на Чемпионате Европы не был.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА продеменстрировал мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале Евро-2020.