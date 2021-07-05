УЕФА продеменстрировал мяч, которым сыграют в финале Евро-2020

Европейский футбольный союз (УЕФА) на своей странице в Твиттере продемонстрировал официальный мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале Евро-2020. Сделан он компанией Adidas, а основной белый цвет в нём дополняют чёрный, розовый и голубой.

"Представляем вам новый официальный мяч для полуфиналов и финала #EURO2020!"

Напоминаем, что всё три решающих матчах состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли", и все - в 22:00 по киевскому времени. Во вторник, 6-го июля, в столице Англии сойдутся сборные Италии и Испании, а в среду, 7-го, - Англии и Дании. В воскресенье, 11 июля - финал континентального первенства, в котором сойдутся победители эти двух увлекательных пар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Артём Довбик может пополнить ряды итальянского клуба "Торино". Игроку другого клуба из Апеннинского полуострова, полузащитнику бергамской "Аталанты" Руслану Малиновскому вскоре может потребоваться операция из-за грыжи живота.