Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Чемпионы Формулы-1 не поделили трассу в Австрии (видео)
Чемпионы Формулы-1 не поделили трассу в Австрии (видео)
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией

Харьковский "Металлист" провёл первый матч после долгожданного возрождения

Харьковский "Металлист" провёл первый матч после долгожданного возрождения
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф ФК "Металлист" ФК "Металлист"

То, чего в Харькове ждали долгие годы - свершилось. Сегодня легендарный "Металлист", который недавно вернулся на футбольную карту Украины, впервые вышел на футбольное поле впервые после долгожданного возрождения. 

"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах

В товарищеском матче, который проходил на стадионе "Солнечный" (к слову, именно там обычно при остановках в Харькове тренируется национальная сборная Украины), подопечные Александра Кучера обыграли "Перемогу" из Днепра со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Евгений Подлепенец, который в первом тайме замкнул передачу колумбийского новичка клуба Брайана Риаскоса.  

"Харьковский «Металлист» вернулся на футбольное поле и сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.

"Желто-синие" последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского «Динамо». Потом наступили 1878 дней безвременья...

А сегодня, в 18:00 на стадионе «Солнечный» в Пятихатках, где наша команда проводит первый матч в рамках предсезонной подготовки против ФК «Перемога» (Днепр), игроки, наконец, вышли на поле так же, как в славные былые времена.

Правильные цвета, клубная символика, спонсорский логотип DCH - все вернулось на свои места. "Металлист", наконец, дома!" - резюмирует официальный сайт харьковского клуба.

"Телеграф" напоминает, что недавно "Металлист" представил звёздных новичков. В следующем сезоне "жёлто-синие" будут выступать в Первой лиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 220

Все по теме:

Харьков, ФК Металлист, Александр Ярославский, Металлист.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле
02 Италия - Испания: букмекеры назвали фаворита полуфинала Евро-2020
03 Милое видео: сын Романа Яремчука встретил папу после Евро-2020
04 Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
05 "Динамо" - "Дивон": прямая трансляция контрольного матча "бело-синих" на тренировочных сборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь