Харьковский "Металлист" провёл первый матч после долгожданного возрождения

То, чего в Харькове ждали долгие годы - свершилось. Сегодня легендарный "Металлист", который недавно вернулся на футбольную карту Украины, впервые вышел на футбольное поле впервые после долгожданного возрождения.

В товарищеском матче, который проходил на стадионе "Солнечный" (к слову, именно там обычно при остановках в Харькове тренируется национальная сборная Украины), подопечные Александра Кучера обыграли "Перемогу" из Днепра со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил Евгений Подлепенец, который в первом тайме замкнул передачу колумбийского новичка клуба Брайана Риаскоса.

"Харьковский «Металлист» вернулся на футбольное поле и сыграл первый матч под своим историческим названием после очень длительного перерыва.

"Желто-синие" последний раз официально выступили в клубных соревнованиях украинского национального чемпионата 14 мая 2016 года в домашнем матче УПЛ против киевского «Динамо». Потом наступили 1878 дней безвременья...

А сегодня, в 18:00 на стадионе «Солнечный» в Пятихатках, где наша команда проводит первый матч в рамках предсезонной подготовки против ФК «Перемога» (Днепр), игроки, наконец, вышли на поле так же, как в славные былые времена.

Правильные цвета, клубная символика, спонсорский логотип DCH - все вернулось на свои места. "Металлист", наконец, дома!" - резюмирует официальный сайт харьковского клуба.



"Телеграф" напоминает, что недавно "Металлист" представил звёздных новичков. В следующем сезоне "жёлто-синие" будут выступать в Первой лиге.