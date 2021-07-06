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Бразилия со скрипом пробилась в финал Кубка Америки (видео)

Бразилия со скрипом пробилась в финал Кубка Америки (видео)
Обновлено 09:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter cbf_futebol

В ночь на 6 июля (время киевское) на стадионе "Энженьян" в Бразилии состоялся первый полуфинальный матч Кубка Америки-2021 Бразилия - Перу. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол "Пентакампеоне" забили на 35-й минуте поединка. Лидер ПСЖ Неймар выдал передачу на Лукаса Пакету, а полузащитник "Лиона" без проблем попал по фактически пустым воротам перуанцев. После пропущенного мяча футболисты Перу "включились" и создали несколько убойных моментов, но игроков гостей подвела точность.

Лучшие моменты матча Бразилия - Перу:

В итоге именно бразильцы вышли в финал турнира. Решающий матч запланирован на 11 июля (03:00 по киевскому времени) на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Соперником бразильцев по финалу станет победитель полуфинальной пары Аргентина - Колумбия, которые сыграют свой поединок 7 июля (04:00).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси приблизился к бомбардирскому рекорду Пеле на уровне южноамериканских сборных.

С результатами и видеообзорами всех матчей Кубка Америки-2021 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 177

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Сборная Бразилии, Футбол, Сборная Перу, Кубок Америки.
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