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Английские СМИ считают, что гол Дании нужно было отменять

Английские СМИ считают, что гол Дании нужно было отменять
11:54 Сегодня Телеграф Футбол 24

Вчерашний полуфинальный матч Евро-2020, в котором Англия в дополнительное время обыграла Данию со счётом 2:1, запомнился в первую очередь судейским скандалом. Пенальти, поставленный в ворота скандинавов в овертайме породил бурю эмоций и негодований, а что самое главное - мемов и смешных шуток.  

Однако другого мнения английские СМИ. Они обратили внимание на иной эпизод - положение стенки во время мяча сборной Дании. К примеру, издание Liverpool Echo сообщает, что партнёры пробивавшего Миккеля Дамсгора загородили обзор английскому вратарю Джону Пикфорду, приблизившись на "незаконное" расстояние к английской стенке. 

Ссылается сайт на Твиттер Total Soccer Show, которое показывает фото двух эпизодов с разницей в две секунды:

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть финал Чемпионата Европы между Италией и Анлией. Состоится он в ближайшее воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Уэмбли, Евро-2020, Сборная Дании, Английские СМИ, Миккель Дамсгор.
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