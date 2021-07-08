Английские СМИ считают, что гол Дании нужно было отменять

Вчерашний полуфинальный матч Евро-2020, в котором Англия в дополнительное время обыграла Данию со счётом 2:1, запомнился в первую очередь судейским скандалом. Пенальти, поставленный в ворота скандинавов в овертайме породил бурю эмоций и негодований, а что самое главное - мемов и смешных шуток.

Однако другого мнения английские СМИ. Они обратили внимание на иной эпизод - положение стенки во время мяча сборной Дании. К примеру, издание Liverpool Echo сообщает, что партнёры пробивавшего Миккеля Дамсгора загородили обзор английскому вратарю Джону Пикфорду, приблизившись на "незаконное" расстояние к английской стенке.

Ссылается сайт на Твиттер Total Soccer Show, которое показывает фото двух эпизодов с разницей в две секунды:

— Total Soccer Show (@TotalSoccerShow) July 7, 2021

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть финал Чемпионата Европы между Италией и Анлией. Состоится он в ближайшее воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли". Начало - в 22:00 по киевскому времени.