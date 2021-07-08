В сеть слили новую форму "Шахтёра": как она выглядит

Донецкий "Шахтёр" еще не презентовал свою новую форму на сезоне 2021/2022, однако фото как домашнего (оранжевого), так и гостевого (чёрного комплектов) сегодня слили в сеть.



Появились они на сайте FootyHeadlines, который как раз специализируется на сливании в сеть новых форм клубов. К примеру, там же рядом можно увидеть новые комплекты "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Напоминаем, что в сезоне 2021/2022 "горняки" будут выступать в комплектах другого бренда - Puma, хотя до этого они долгие годы пользовались Nike. О смене технического спонсора "Шахтёр" объявил ещё по ходу минувшего сезона, однако доиграл в Nike до конца прошлого чемпионата.

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Сейчас донецкий клуб находится в Австрии. Старт сезона для подопечных Роберто Де Дзерби немного смещён по причине того, что Суперкубок Украины перенесли с 24 июля на 22 сентября.

"Телеграф" напоминает, что "оранжево-чёрные" перед стартом нового сезона и после смены главного тренера усилились сразу тремя высококлассными исполнителями.