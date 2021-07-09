Нападающий из Серии А едва не умер на тренировке

Форвард итальянского "Сассуоло" Хоума Бабакар, ныне играющий в составе турецкого "Аланьяспора" на правах аренды, едва не умер на тренировке. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний сенегальский нападающий потерял сознание на одной из тренировок в Турции. Игрок незамедлительно получил первую помощь, а затем его доставили в больницу для анализов. Сообщается, что Хоума упал в обморок из-за сердечного спазма. На данный момент он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

"Я в порядке. Всем спасибо", - Бабакар прокомментировал свое состояние, а также опубликовал фото из больничной койки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babacar Khouma (@el.kuma_30)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового раунда Евро-2020 в игре с Финляндией сознание на поле потерял лидер сборной Дании Кристиан Эриксен. Позже стало известно, что у футболиста остановилось сердце. Сейчас игрок "Интера" уже выписан из больницы, однако его футбольная карьера находится под вопросом. Кроме того, потеря сознания произошла и у футболиста сборной Украины перед стартом чемпионата Европы.