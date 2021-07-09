Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов (видео)
Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов (видео)
Бой Фьюри - Уайлдер перенесен: названа причина и сроки
Бой Фьюри - Уайлдер перенесен: названа причина и сроки
Месси высмеял обидчика Суареса: момент попал в трансляцию матча (видео)
Месси высмеял обидчика Суареса: момент попал в трансляцию матча (видео)
Италия - Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020
Италия - Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Нападающий из Серии А едва не умер на тренировке

Нападающий из Серии А едва не умер на тренировке
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram el.kuma_30

Форвард итальянского "Сассуоло" Хоума Бабакар, ныне играющий в составе турецкого "Аланьяспора" на правах аренды, едва не умер на тренировке. Об этом сообщает Football Italia.

Самый крупный - на ворота: "Аякс" не сумел обыграть любительский клуб с габаритным вратарем (видео)

По информации источника, 28-летний сенегальский нападающий потерял сознание на одной из тренировок в Турции. Игрок незамедлительно получил первую помощь, а затем его доставили в больницу для анализов. Сообщается, что Хоума упал в обморок из-за сердечного спазма. На данный момент он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

"Я в порядке. Всем спасибо", - Бабакар прокомментировал свое состояние, а также опубликовал фото из больничной койки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Babacar Khouma (@el.kuma_30)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре группового раунда Евро-2020 в игре с Финляндией сознание на поле потерял лидер сборной Дании Кристиан Эриксен. Позже стало известно, что у футболиста остановилось сердце. Сейчас игрок "Интера" уже выписан из больницы, однако его футбольная карьера находится под вопросом. Кроме того, потеря сознания произошла и у футболиста сборной Украины перед стартом чемпионата Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 232

Все по теме:

Серия А, Футбол, Хоума Бабакар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Олимпик" снялся с УПЛ
02 Макгрегор ударил Порье на дуэли взглядов (видео)
03 Бой Фьюри - Уайлдер перенесен: названа причина и сроки
04 Нападающий из Серии А едва не умер на тренировке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь