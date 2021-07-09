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17-летний футболист забил свой дебютный гол ударом через себя (видео)

17-летний футболист забил свой дебютный гол ударом через себя (видео)
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Каждый футболист наверняка помнит свой первый гол. А вот первое взятие ворот в исполнении 17-летнего Куинна Салливана надолго запомнит как сам футболист, так и болельщики "Филадельфии Юнион", за которую выступает молодой игрок

В Бразилии футболист вколотил мяч в ворота с центра поля (видео)

При счете 1:0 в пользу соперников в матче регулярного сезона МЛС атакующий полузащитник блестящим ударом через себя поразил ворота "Чикаго Файр". Примечательно, что для Салливана этот гол стал первым на профессиональном уровне. Правый вингер присоединился к основной команде только в январе 2021 года.

Видео гола Куинна Салливана в матче "Чикаго Файр" - "Филадельфия Юнион":

В итоге встреча завершилась со счетом 3:3.

Лучшие моменты матча "Чикаго Файр" - "Филадельфия Юнион":

На данный момент ""Филадельфия" (20 очков) идет третьей в Восточной конференции МЛС, "Чикаго" (11 очков) - 11-й.

Ранее "Телеграф" сообщал об удивительном взятии ворот в МЛС. Футболист умудрился отправить мяч в сетку ворот подошвой. Кроме того, недавно в США игрок переплюнул Дэвида Бекхэма, забив идеальный гол со штрафного.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 275

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МЛС, Футбол, Гол, ФК Чикаго Файр, ФК Филадельфия Юнион.
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