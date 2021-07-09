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Аргентина - Бразилия: букмекеры оценили шансы команд в финале Кубка Америки-2021

Аргентина - Бразилия: букмекеры оценили шансы команд в финале Кубка Америки-2021
Обновлено 18:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FloydShivambu

В ночь на 11 июля (время киевское) состоится финал Кубка Америки-2021 Аргентина - Бразилия. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

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По мнению специалистов, бразильцы являются фаворитами встречи, на успех которых в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,21. Триумф Месси и Ко оценивается в 3,90, а ничья - в 3,30. Отметим, успех "Пентакампеоне" любым способом котируется коэффициентом 1,57, а победа "Альбиселесте" - в 2,50.

Прогноз букмекеров на матч Аргентина - Бразилия (данные за 9 июля):

  • Пари-Матч: (победа сборной Аргентины 3,90 - ничья 3,30 - победа команды Бразилии 2,15)
  • Фаворит: ( 3,60 - 3,25 - 2.21)
  • William Hill: (3,75 - 3,10 - 2,15)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Аргентина - Бразилия.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Кубка Южной Америки Бразилия минимально обыграла Перу, а Неймар оформил голевую передачу. Аргентина, в свою очередь, в серии пенальти выбила Колумбию. Во время полуфинального матча лидер "Альбиселесте" Лионель Месси не сдержал эмоций и высмеял колумбийца Йерри Мину за промах последнего с "точки".

С результатами и видеообзорами всех поединков Кубка Америки-2021 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 193

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Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Футбол, Кубок Америки-2021.
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