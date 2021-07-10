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Украинский футболист забил гол со своей половины поля (видео)

Украинский футболист забил гол со своей половины поля (видео)
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Новосозданный "Металлист" провел спарринг с ФК "Альянс" из Сумской области. Во время игры, что проходила в Харькове на стадионе "Солнечный", зрители стали свидетелями невероятного гола в исполнении игрока из Липовой Долины Станислава Шарая.

Легенда украинского футбола завершил карьеру футболиста - источник

На 40-й минуте встречи полузащитник "гостей" Шарай заметил, что новоиспеченный кипер "Металлиста" Андрей Бубенцов, которого подписали незадолго до этой игры, далеко вышел из ворот. Станислав принял неординарное решение пробить из-за пределов центрального круга. В итоге вратарь харьковчан капитулировал, а хавбек забил гол-красавец, который тут же начали сравнивать с забитым мячом Патрика Шика на чемпионате Европы по футболу.

Отметим, в итоге чемпион Второй лиги таки сумел сравнять счет после удара полузащитника Антона Поступаленко. Встреча завершилась вничью 1:1. В скором времени команды сыграют между собой на официальном уровне, ведь оба коллектива выступят в Первой лиге.

Видео гола Шарая с центра поля доступно в сети:

Полное видео матча матча "Металлист" - "Альянс":

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Металлист" подписал четырех звездных новичков.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,183

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ФК Металлист, Футбол, Гол, ФК Альянс.
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