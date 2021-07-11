Вингер "Динамо" "засветился" в товарищеском матче за "Черноморец"

В субботу, 10 июля, новичок УПЛ одесский "Черноморец" провёл тренировочный спарринг в рамках подготовки к новому сезону. "Моряки" с уверенным счётом 3:1 переиграли "фармацевтов" - ещё один одесский клуб "Реал Фарма".

Однако, главный интерес в этом матче привлекло наличие на поле в составе "чёрно-синих" вингера киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили, который действовал на родном правом фланге атаки.

На официальном сайте "Черноморца" Цитаишили назван в протоколе матча как "игрок на просмотре" (в общем, как и многие другие), однако с обзора игры видно, что это именно грузин. Также данный факт подтверждает сайт "Динамо Киев от Шурика". По информации источника, футболист вышел на поле в перерыве и провёл там весь второй тайм.



Предыдущие полгода Георгий находился в аренде в полтавской "Ворскле", однако быстро получил серьёзную травму, и потому сыграл во всех турнирах всего 4 матча, в которых забил 1 гол. Не так давно Цитаишвили принял решение выступать за национальную сборную Грузии, хотя стал чемпионом мира в составе юношеской команды Украины.

"Телеграф" напоминает, что главным тренером одесского "Черноморца" недавно стал Юрий Мороз, который работал с Цитаишвили в юношеских командах "Динамо". Также в составе одесситов есть несколько игроков, принадлежащих киевлянам.