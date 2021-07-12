Как в Италии праздновали победу родной сборной (видео, фото)

Сборная Италии, несмотря на статус номинального хозяина финала Евро-2020, играла его фактически в чужих стенах - в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Однако на самом Апеннинском полуострове за "Скуадру Адзурру" болели столь яро, сколько только возможно. Тысячи людей заполонили фан-зоны в разных городах страны (к примеру, в Риме собирались возле самого Колизея), а после решающего сейва Доннаруммы после удара Сака, который означал победу итальянцев (1:1, 3:2 по пенальти) устроили настоящую феерию.



Итальянцам в этот день разрешили всё: жечь файера, дымовые шашки, взрывать петарды, феерверки... в общем, в ход пошла вся возможная пиротехника.



А вот и небольшая подборка по самым различным уголка страны:

А главным лозунгом всех церемоний стало высказывание "Its comeng Rome" в ответ на английское предматчевое "Its coming home". Футбол вернулся домой, да только в Рим, а не Лондон!



Ранее "Телеграф" сообщал, что в финале Евро-2020 было установлено три уникальных достижения.

"Телеграф" напоминает, что лучшим игроком решающего поединка Чемпионата Европы стал Джанлуиджи Доннарумма.