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Понедельник, 12.07.2021
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Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
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В символическую сборную худших игроков Евро-2020 попали сразу трое украинцев

Как в Италии праздновали победу родной сборной (видео, фото)

Как в Италии праздновали победу родной сборной (видео, фото)
10:36 Сегодня Телеграф Football Italia

Сборная Италии, несмотря на статус номинального хозяина финала Евро-2020, играла его фактически в чужих стенах - в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Однако на самом Апеннинском полуострове за "Скуадру Адзурру" болели столь яро, сколько только возможно. Тысячи людей заполонили фан-зоны в разных городах страны (к примеру, в Риме собирались возле самого Колизея), а после решающего сейва Доннаруммы после удара Сака, который означал победу итальянцев (1:1, 3:2 по пенальти) устроили настоящую феерию. 

Специфические вкусы: лучший игрок финала Евро смешал Heineken и Coca-Cola на послематчевой пресс-конференции (видео)


Итальянцам в этот день разрешили всё: жечь файера, дымовые шашки, взрывать петарды, феерверки... в общем, в ход пошла вся возможная пиротехника.


А вот и небольшая подборка по самым различным уголка страны:
А главным лозунгом всех церемоний стало высказывание "Its comeng Rome" в ответ на английское предматчевое "Its coming home". Футбол вернулся домой, да только в Рим, а не Лондон!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в финале Евро-2020 было установлено три уникальных достижения

"Телеграф" напоминает, что лучшим игроком решающего поединка Чемпионата Европы стал Джанлуиджи Доннарумма.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Италия, Сборная Италии, Рим, Милан, Евро-2020.
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