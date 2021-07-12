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Понедельник, 12.07.2021
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Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Италия выиграла Евро-2020 (видео)
Италия выиграла Евро-2020 (видео)

Специфические вкусы: лучший игрок финала Евро смешал Heineken и Coca-Cola на послематчевой прес-конференции (видео)

Специфические вкусы: лучший игрок финала Евро смешал Heineken и Coca-Cola на послематчевой прес-конференции (видео)
08:27 Сегодня Телеграф Твиттер Alessandro Amoruso Твиттер Futmemes_fc

После финального матча Чемпионата Европы между сборными Италии и Англии, в котором команда Роберто Манчини одержала победу (1:1; 3:2 по серии пенальти) и добыла победу на турнире, на пресс-конференции случился комический случай.  

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Автор гола итальянцев и лучший игрок поединка по версии УЕФА Леонардо Бонуччи пришёл веселить журналистов. К примеру, н продемонстрировал специфические вкусы: сначала выпив спонсорского пива Heineken, а затем спонсорского напитка Coca-Cola. Учитывая, сколь различным является состав этих напитков, трудно даже представить, что в эти минуты творилось тогда в желудке героя матча.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что веселил журналистов с напитками на пресс-конференции также украинец Андрей Ярмоленко.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 117

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Италии, Пиво, Кока-кола, Евро-2020, Леонардо Бонуччи, Хайнекен.
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