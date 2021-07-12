Специфические вкусы: лучший игрок финала Евро смешал Heineken и Coca-Cola на послематчевой прес-конференции (видео)

После финального матча Чемпионата Европы между сборными Италии и Англии, в котором команда Роберто Манчини одержала победу (1:1; 3:2 по серии пенальти) и добыла победу на турнире, на пресс-конференции случился комический случай.

Автор гола итальянцев и лучший игрок поединка по версии УЕФА Леонардо Бонуччи пришёл веселить журналистов. К примеру, н продемонстрировал специфические вкусы: сначала выпив спонсорского пива Heineken, а затем спонсорского напитка Coca-Cola. Учитывая, сколь различным является состав этих напитков, трудно даже представить, что в эти минуты творилось тогда в желудке героя матча.

— Alessandro Amoruso (@Aleamoruso99) July 11, 2021

"Телеграф" напоминает, что ранее своей акцией касательно "Кока-Колы" на Евро-2020 удивил лучший бомбардир турнира Криштиану Роналду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что веселил журналистов с напитками на пресс-конференции также украинец Андрей Ярмоленко.