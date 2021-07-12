В финале Евро-2020 установлено три уникальных достижения

Финал Евро-2020, в котором сборная Италии на лондонском "Уэмбли" переиграла англичан (1:1; 3:2 по пенальти) и выиграла почётный трофей, запомнился не только интересной и захватывающей игрой. В нём также было установлено три уникальных достижения, которые ранее были неизвестны Чемпионатам Европы.

Во-первых, защитник "Трёх Львов" Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории турнира. Англичанин отличился на 117-й минуте (2-й минуте игры), тем самым опередив мяч испанца Чуса Переды в ворота сборной СССР в финале 1964-го года.

Во-вторых, сравнявший счёт оборонец "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи, который был признан лучшим игроком матча, стал самым возрастным автором гола в истории решающих матчей Евро. Защитнику "Ювентуса" по состоянию на вчера было 34 года и 71 год, а немцу Бернду Хельценбайну, отличившемуся в воротах чехословаков в далёком 1976-м - 30 лет и 103 дня.

В-третьих, впервые в истории Евро одна команда выиграла выиграла на турнире сразу две серии пенальти. Ей стала Италия, и в том числе и за это голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма получил приз лучшего игрока турнира.

"Телеграф" напоминает, что финал Чемпионата Европы был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната.