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Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Италия выиграла Евро-2020 (видео)
Италия выиграла Евро-2020 (видео)

В финале Евро-2020 установлено три уникальных достижения

В финале Евро-2020 установлено три уникальных достижения
Обновлено 08:03 Сегодня Телеграф Твиттер Роберто Манчини

Финал Евро-2020, в котором сборная Италии на лондонском "Уэмбли" переиграла англичан (1:1; 3:2 по пенальти) и выиграла почётный трофей, запомнился не только интересной и захватывающей игрой. В нём также было установлено три уникальных достижения, которые ранее были неизвестны Чемпионатам Европы. 

Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)

Во-первых, защитник "Трёх Львов" Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории турнира. Англичанин отличился на 117-й минуте (2-й минуте игры), тем самым опередив мяч испанца Чуса Переды в ворота сборной СССР в финале 1964-го года. 

Во-вторых, сравнявший счёт оборонец "Скуадры Адзурры" Леонардо Бонуччи, который был признан лучшим игроком матча, стал самым возрастным автором гола в истории решающих матчей Евро. Защитнику "Ювентуса" по состоянию на вчера было 34 года и 71 год, а немцу Бернду Хельценбайну, отличившемуся в воротах чехословаков в далёком 1976-м - 30 лет и 103 дня. 

В-третьих, впервые в истории Евро одна команда выиграла выиграла на турнире сразу две серии пенальти. Ей стала Италия, и в том числе и за это голкипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма получил приз лучшего игрока турнира

"Телеграф" напоминает, что финал Чемпионата Европы был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Италии, Роберто Манчини, Евро-2020, Леонардо Бонуччи, Люк Шоу, Джанлуиджи Доннарумма.
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